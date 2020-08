Centro Hospitalar interage com utentes na praia

Neste agosto, tradicional mês de férias, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde lançou a campanha “O Hospital vai à Praia”. Assente no pressuposto da promoção da literacia digital em saúde, a iniciativa assenta no trabalho de pequenas equipas, sob a égide do Serviço de Gestão de Doentes, que – munidas de dispositivos móveis – irão ter presença nas praias concelhias, com argumentos de sensibilização e registo dos banhistas no portal do Centro Hospitalar – #Sigame – a par de idêntico registo, envolvendo a área do cidadão do Portal SNS.

Em comunicado é referido que “em qualquer lugar, há funcionalidades online que podem ser ativadas e que em muito contribuem, não só para o conforto do utente, como para a respetiva segurança, num contexto de vigência da pandemia de Covid-19”. O portal #SIGAME, disponível em www.chpvvc.min-saude.pt, dispõe de uma opção de chat que o utente pode utilizar para tirar dúvidas, permite fazer agendamentos, obter declarações, ou aceder a uma teleconsulta, entre outras funcionalidades.