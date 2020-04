Centro Hospitalar festeja 20º aniversário com pequeno mimo

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde está oficialmente há 20 anos a cuidar da saúde da população destes dois concelhos e não só. Foi a 27 de abril de 2000 que a portaria 235 constituiu a unidade que viria a agrupar, por fusão, os dois hospitais. O vigésimo aniversário foi evocado pelo atual Conselho de Administração, liderado por José Gaspar Pais, que reservou o dia para cumprimentar todos os colaboradores do Centro Hospitalar no respetivo posto de trabalho. Cada um recebeu palavras de agradecimento pelo esforço em prol da comunidade e uma tablete de chocolate para adocicar dias que certamente não têm sido fáceis em contexto hospitalar.