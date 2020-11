Centro Hospitalar amplia capacidade de internamento

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde anunciou esta sexta-feira uma ampliação e readaptação da capacidade de internamento. Trata-se da criação de uma “nova unidade – afeta ao Serviço de Medicina Interna – que acrescenta 10 camas à lotação hospitalar”. O comunicado lembra que “o atual contexto pandémico, a que se associa a limitação infraestrutural, determinou que esteja já em curso uma obra de ampliação do Serviço de Medicina Interna, localizado na unidade de Vila do Conde. No entanto, “enquanto a obra prossegue” avançou-se para “outra decisão que potenciou o aumento, esta semana, do número de camas”. Foi adiantado que, “face à pressão motivada pela pandemia e também pelo surto de legionela, o Centro Hospitalar acaba de readaptar os sete consultórios adstritos ao Serviço de Consulta Externa, da unidade da Póvoa de Varzim, a um serviço de internamento (Medicina 3), com capacidade para 10 camas, enquanto decorrem as obras de ampliação do Serviço de Medicina Interna”. A mesma fonte sublinha que “esta realocação de espaço permite aumentar, de imediato, a capacidade de resposta, com a consequente dotação de camas para doentes de Covid-19 e outras patologias, permitindo, similarmente, o descongestionamento do Serviço de Urgência”. Isto significa que, “das 7 camas inicialmente alocadas a doentes Covid-19 e fruto desta readaptação de espaço e da supressão de parte da atividade cirúrgica não prioritária e não urgente, são 13 as camas atualmente disponíveis, podendo a capacidade futura crescer para as 26 camas destinadas a doentes infetados”.