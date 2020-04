Centro Covid já abriu na Póvoa e impõe restrições de trânsito

Já abriu o Centro de Atendimento Covid-19, localizado no edifício municipal que foi um antigo armazém militar, ao lado da unidade da Póvoa de Varzim do Centro Hospitalar. Este serviço começou na segunda-feira ao final do dia e é descrito como um “braço do serviço de Urgência”. O objetivo é separar pessoas suspeitas de estarem infetadas da restante população que precisa de recorrer ao serviço de Urgência. O Centro funciona 24 horas por dia e tem duas áreas: uma de entrada/triagem e outra destinada exclusivamente para as pessoas que testarem positivo ao novo coronavírus.

De modo a garantir maior segurança naquela zona, o troço da Rua Bonitos de Amorim compreendido entre a rotunda (Rua Dr. Manuel Monteiro e Rua Dr. Leonardo Coimbra) e o Largo das Dores está encerrado ao trânsito. Apenas os moradores podem circular no referido troço.