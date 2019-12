Centenas de vozes abriram musicalmente o Natal

A Câmara Municipal reuniu os coros das escolas da Póvoa de Varzim para uma noite de música natalícia, no Pavilhão Municipal. O evento ‘As Escolas Cantam o Natal’ contou com centenas de vozes de cerca de uma dezena de grupos corais de estabelecimentos de ensino do concelho poveiro, que apresentaram um vasto reportório de músicas alusivas à época. O evento foi organizado pela Associação Pró-Música da Póvoa de Varzim.