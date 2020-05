Cemitérios da Póvoa reabrem esta quarta-feira

Esta quarta-feira ficará marcada pela reabertura dos cemitérios na Póvoa de Varzim. A Câmara Municipal já tomou a decisão de reabrir todos esses espaços nas doze freguesias do concelho. A autarquia chegou à conclusão de que este é o momento indicado para serem retomadas as visitas com as devidas condições de segurança necessárias. As diversas juntas de freguesias aproveitaram as respetivas redes sociais para anunciar isso mesmo e também explicar as recomendações de acesso aos espaços. O uso de máscara é naturalmente recomendado, assim como a higienização das mãos e o distanciamento físico entre pessoas, que deverão levar os próprios utensílios para limpar as campas. Os cemitérios irão estar abertos em horário normal, o que varia em função da freguesia, ficando o apelo para que as pessoas sejam breves nestas idas ao espaço para permitir que todos possam visitar os familiares e amigos. É também pedida a compreensão da população face às várias restrições.