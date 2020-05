Cemitérios continuam fechados na Póvoa por motivos de segurança

Ainda não há data para a reabertura dos cemitérios na Póvoa de Varzim. A autarquia poveira está à espera da próxima comunicação do Governo sobre medidas de desconfinamento para eventualmente ajustar algumas restrições. No caso dos cemitérios a ordem é manter os espaços fechados por agora, dado não existirem condições para acolher os visitantes em segurança. O presidente Aires Pereira acredita ter tomado a decisão mais acertada até ao momento e denuncia que alguns municípios que foram abrindo os cemitérios já tiveram de os fechar, em alguns casos com relatos de intervenção policial.