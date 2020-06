Cemitério de Beiriz vai ficar com o dobro da capacidade

Beiriz também mereceu a visita do presidente da Câmara da Póvoa de Varzim e da vereação social-democrata. O foco da incursão pela freguesia foi a ampliação do cemitério. O autarca Ricardo Silva recebeu o executivo liderado por Aires Pereira na obra que está a ser coordenada pela Junta e financiada pelo Município. A empreitada visa aumentar a área do equipamento para mais do dobro da atual capacidade. No acompanhamento dos trabalhos deu para constatar que está terminada a fase de vedação, com a finalização da frente com novo acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Agora inicia-se a colocação de sepulturas e os acabamentos do interior do espaço, a construção de ruas e a abertura das ligações ao cemitério antigo. Outro investimento recente na mesma união de freguesias, neste caso na zona nascente da cidade, levou a comitiva aos tanques das Lavadeiras, na Rua da Giesteira de Baixo, que foram completamente restaurados e beneficiados com a pavimentação da rua, instalação de condutas de saneamento e construção de passeios. Os dois tanques passaram a estar inseridos num largo, com espaço ajardinado e instalação de bancos, para melhor fruição deste espaço de lazer.