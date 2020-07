Celebrado feito mundial conseguido na Póvoa há um ano

A Escola dos Serviços foi ontem palco de um encontro que serviu para recordar quer passou um ano da confeção do maior arroz de sardinha na Póvoa de Varzim. O feito foi alcançado, recorde-se, a 6 de julho de 2019, tendo sido confirmado oficialmente já este ano de modo a ser registado no Guiness World Records. 450 quilos de sardinha, 120 quilos de arroz, sal, cebola, alho, pimento, tomate, especiarias, uma panela com 567 quilos e dois metros de diâmetro renderam 1027 quilos de arroz e garantiram que um dos pratos tradicionais da Póvoa de Varzim tenha entrado no livro mais famoso de recordes mundiais. Um ano depois, o autarca Aires Pereira reuniu-se com a Confraria dos Sabores Poveiros, entidade organizadora do evento, no quartel de Beiriz, dado que os militares foram essenciais para o sucesso da iniciativa que decorreu ao vivo na Praça do Almada e valeu um delicioso almoço a cerca de duas mil pessoas. A ideia dos promotores é que este típico prato volte em força à ementa dos restaurantes locais.