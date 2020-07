Catarina Costa e Telma Silva juntam-se a Maria Carlos para erguer CDP

A equipa sénior feminina de voleibol do Desportivo da Póvoa conseguiu dois reforços de respeito. A poveira Catarina Costa (no meio da imagem) vem do Leixões com o estatuto de campeã nacional e já confessou que este é um regresso emocional ao clube onde tudo começou e no qual espera chegar também ao topo da modalidade. A vimaranense Telma Silva (à esquerda) vem do Desportivo das Aves e admite ser um orgulho ser novamente treinada pela também poveira Maria Carlos (à direita). Estas duas atletas já treinam com o objetivo de ajudar do CDP a passar o playoff de subida.