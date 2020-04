Casos voltam a disparar: 245 poveiros e vilacondenses infetados

Nos últimos dados da Direção Geral de Saúde merece destaque o acréscimo elevado registado em Vila do Conde no número de infetados com Covid-19: são agora 174 pessoas, ou seja mais 37 casos do que o registo de terça-feira que ficara pelos 137. O salto é significativo tanto mais que ao lado, na Póvoa de Varzim, em relação ao dia anterior, só há mais duas situações contabilizadas: passaram de 69 para 71. A DGS escusa-se a detalhar os locais, mas é provável que só agora as contas estejam a ser atualizadas em relação aos 102 casos verificados no Lar para Pessoas com Deficientes, localizado em Touguinha. Ou seja, até à meia noite de ontem, segundo as estatísticas oficiais, apuraram-se 245 portadores de Covid-19 entre poveiros e vilacondenses.

O concelho do Porto está no topo com 980 casos confirmados, seguindo-se Lisboa com 962. Revelamos ainda a referência, pela proximidade geográfica, ao número de infetados em Matosinhos (798), Maia (672), Famalicão (235), Guimarães (236), Santo Tirso (173), Trofa (91) e os únicos onde houve descidas: Barcelos (de 141 para 138) e Esposende (de 28 para 26). Em Portugal ocorreram já 599 mortes por Covid-19, mais 32 óbitos que ontem e os casos recuperados são agora 343, mais 76 do que ontem. O número de casos confirmados passou aos 18 091, há 1200 pessoas internadas (menos 27) e nas unidades de cuidados intensivos estão agora 208 doentes, menos uma dezena em relação ao final de terça-feira.