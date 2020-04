Casos dispararam: mais 43 infetados na P.Varzim e V.Conde

Os números dispararam e de que maneira. Após dois dias sem alterações, foram oficializados 43 novos infetados na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. O último boletim da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 revela a existência agora de 116 casos positivos no concelho da Póvoa de Varzim, mais 21 que no dia anterior, enquanto no município de Vila do Conde ascenderam a 234 casos de pessoas infetadas, mais 22 que o dia anterior. Somando os números, estão totalizados 350 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses, embora os números referidos pela DGS possam não representar a totalidade dos casos reais. O concelho de Lisboa está no topo com 1406 casos confirmados, seguindo-se Gaia com 1263 e o Porto com 1211. Devido à proximidade geográfica, mantemos a referência ao número de infetados em alguns municípios vizinhos: Matosinhos (1017), Maia (826), Guimarães (507), Famalicão (339), Santo Tirso (305), Barcelos (202), Trofa (129) e Esposende (40). Em Portugal ocorreram já 903 mortes por Covid-19. O número total nacional de casos positivos passou para 23392 e os casos recuperados são 1329. Estão internados 1005 cidadãos, 182 deles em unidades de cuidados intensivos.