Casos de Covid-19 entre poveiros e vilacondenses não subiram

Desta feita não se registaram alterações. Os mais recentes dados da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 apontam a permanência de 95 casos positivos no concelho da Póvoa de Varzim, os mesmos do dia anterior, enquanto no município de Vila do Conde também continuam os 212 casos de pessoas infetadas, mantendo-se o número do dia anterior. Somando os números, mantiveram-se os 307 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses, embora os números referidos pela DGS possam não representar a totalidade dos casos reais. O concelho de Lisboa está no topo com 1271 casos confirmados, seguindo-se Gaia com 1163 e o Porto com 1103. Devido à proximidade geográfica, importa também continuar a salientar o número de infetados em alguns concelhos limítrofes e com ligações diversas à população local: Matosinhos (934), Maia (763), Guimarães (460), Famalicão (305), Santo Tirso (282), Barcelos (191), Trofa (115) e Esposende (40). Em Portugal ocorreram já 854 mortes por Covid-19. O número total nacional de casos positivos passou para 22797 e os casos recuperados são 1228. Estão internados 1068 cidadãos, 188 deles em unidades de cuidados intensivos.