Casos atualizados: 136 na P.Varzim, 260 em V.Conde e 40 em Esposende

O último relatório de situação da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 aponta para novos casos na região. No concelho da Póvoa de Varzim são agora 136 casos positivos, apenas mais um que o dia anterior, enquanto no município de Vila do Conde ascenderam a 260 casos de pessoas infetadas, mais dois que no dia anterior. Somam-se 396 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses, embora os números referidos pela DGS possam não representar a totalidade dos casos reais. O concelho de Lisboa continua no topo com 1567 casos confirmados, seguindo-se Gaia com 1418 (mais 5) e o Porto com 1258 (mais 11). Devido à proximidade geográfica, mantemos a referência ao número de infetados em alguns municípios vizinhos: Matosinhos (1149), Maia (871), Guimarães (617, mais 4), Famalicão (364, mais 5), Santo Tirso (356, mais 4), Barcelos (225, mais 6), Trofa (139) e Esposende (40, mais 1). Em Portugal ocorreram já 1063 mortes por Covid-19. O número total nacional de casos positivos passou para 25524 e há já 1712 casos recuperados. Estão internados 813 cidadãos, 143 deles em unidades de cuidados intensivos.