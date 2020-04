CASAFAMA solidária com quem arrisca a vida nos hospitais: agora na Póvoa

A imobiliária Casafama (que espalha o ramo de atividade pela Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão e Trofa), solidária com os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19, fez esta quarta-feira uma doação de 60 viseiras faciais ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde – isto englobado num pacote mais abrangente que totaliza 150 viseiras para futuras doações na zona. A campanha, que tem como lema “Ofertas especiais para pessoas especiais”, tem antecedentes em outros pontos da região, revelou o administrador Carlos Azevedo (que tem como sócio Acácio Santos). A campanha passou por várias unidades de saúde da região norte e contempla doações que foram feitas a expensas próprias. Mas outro equipamento de proteção (especificamente 200 fardas) já está na forja (neste caso, o mais apropriado será dizer-se na costura), com o eventual apoio de outras empresas, que se queiram juntar a esta iniciativa que partiu de Carlos Azevedo.