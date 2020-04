Campeão explica assalto em Vila do Conde

Os larápios atacaram em Vila do Conde e roubaram o caiaque com que Fernando Pimenta se sagrou campeão mundial de canoagem em 2018. A embarcação do atleta estava em exposição nas instalações da Triauto em Modivas e foi levada numa noite da passada semana. Fernando Pimenta lançou no fim de semana um apelo a quem tenha alguma informação para tentar recuperar um bem de grande valor sentimental que estava cedido a um patrocinador (ouça no noticiário).Fernando Pimenta disse que o furto ficou registado em vídeo, através de câmaras de vigilância, e foram quatro os meliantes que chegaram numa carrinha junto do stand do concessionário Volvo. Dois ultrapassaram uma vedação, cortaram as cintas e meteram o caíque no veículo que arrancou com com parte da embarcação de fora. O barco tem 5,20 metros e se o tentarem pintar vai ultrapassar o peso permitido. É um modelo de 2017 praticamente sem valor comercial (quando comparado com um novo), mas com bastante valor sentimental já que foi com aquele caiaque que Fernando Pimenta conquistou diverso títulos.