Campanha de donativos para equipamento de 130 mil euros

Custa 130 mil euros o equipamento de tecnologia avançada de rastreio do cancro da mama – a Mamografia Espectral de Contraste – que o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde poderá vir a ter em breve. O valor foi revelado na apresentação da iniciativa O Cancro da Mama tem Cura!, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Foi nesse mesmo palco que a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, através do presidente Aires Pereira, anunciou que a autarquia vai assumir 50% deste custo. O restante terá de ser angariado através de uma campanha de donativos liderada pela Liga dos Amigos do Hospital. Para o efeito foi já criada uma conta, que pode conhecer no nosso site na internet (IBAN PT 50003501150000232693059/ NIB 003501150000232693059). O aparelho a adquirir vai permitir um diagnóstico precoce, mais rápido, mais eficaz e com menos custos, dotando o Centro Hospitalar local de uma nova forma de combater um cancro que afeta, sobretudo, as mulheres, mas que a instituição dirigida por José Gaspar Pais não tem verba para comprar.