Camião ardeu na A28 e cortou via

Um camião que transportava ração para gado ardeu, ao início da tarde desta terça-feira, na autoestrada A28. O incidente aconteceu depois da saída Estela/Laúndos, no sentido norte-sul, obrigando à interrupção parcial da circulação nessa via. O alerta foi dado por voltas das 13h20 e para o local foram mobilizados as corporações da Póvoa do Varzim e de Fão. O fogo entrou em fase de rescaldo pouco depois da intervenção dos bombeiros. O veículo ficou bastante danificado, nomeadamente na parte frontal. Ninguém ficou ferido.

Foto: Os Vigilantes da Estrada