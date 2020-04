Câmara vai tomar posse da obra atrasada da EB 2/3 Flávio Gonçalves

A empreitada de “Reabilitação e Ampliação da Escola EB 2/3 Dr. Flávio Gonçalves” foi um dos temas em agenda na última reunião do executivo municipal da Póvoa de Varzim, neste caso para ser aprovada a resolução do contrato, com alegação de justa causa, com a empresa Vierominho, por incumprimento dos prazos acertados para a conclusão da obra. A autarquia prepara-se para tomar posse administrativa já no próximo dia 27 e irá depois abrir novo concurso para entregar a continuação dos trabalhos. Certo é que a intervenção vai prolongar-se pelo próximo ano letivo, ao contrário da expetativa em relação à EB 2/3 de Aver-o-Mar, que poderá estar pronta em Setembro, revela o presidente Aires Pereira. O PS votou ao lado da maioria neste ponto, mas o vereador José Milhazes não deixou de lembrar os problemas que se vão repetindo em diversas obras no concelho. Em próximas edições vamos conferir a restante agenda da sessão camarária da Póvoa de Varzim.