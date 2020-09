Câmara Municipal prepara retoma do desporto

Tendo em vista a retoma parcial das atividades desportivas, a Câmara de Vila do Conde reuniu com os clubes do concelho para dar a conhecer as regras de utilização das instalações municipais, tendo em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde. O regresso aos treinos em pleno será permitido a todos os escalões de competição nas modalidades consideradas de baixo risco. Nas modalidades de risco médio e alto, será permitido o regresso ao treino ao escalão sénior. Relativamente aos escalões de formação é exigível uma avaliação prévia dos espaços, sendo apenas permitido o regresso a atividade física com um distanciamento mínino de 3 metros entre atletas. A utilização de balneários, de uma forma geral, não é de permitida. As Piscinas Municipais serão utilizadas apenas pelo único clube com a prática da modalidade, estando prevista a reabertura da Escola de Natação a apenas a partir de 1 de outubro. O Campeonato de Futebol Amador será retomado apenas pelos atletas do escalão sénior. A atividade física por grupos informais (Futsal/futebol 7) só será permitida a maiores de idade, havendo necessidade de que cada um desses grupos, com uma antecedência mínima de 48h, marcar o espaço e apresentar à Câmara toda a documentação legalmente exigível (termo de responsabilidade conforme exigido pela DGS). Em todas as situações, os Clubes estão também obrigados a apresentar à Câmara o termo de responsabilidade devidamente assinado por cada um dos atletas/encarregados de educação (no caso de menores de idade). Cada clube que utiliza as instalações desportivas Municipais deverá ainda, de forma obrigatória, deter uma folha de presenças em cada um dos treinos. A autarquia liderada por Elisa Ferraz frisa que “o sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das instituições e organizações”, lembrando que “há que ter sempre em atenção de que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados”.