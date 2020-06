Câmara do Comércio Portugal-China PME desperta interesse

A Associação Empresarial da Povoa de Varzim manifestou interesse em estar ligada à recém-criada Câmara do Comércio Portugal-China PME. O líder dos empresários poveiros, José Gomes Alves, já deu conta desta vontade ao presidente da estrutura, Y Ping Chow, que está disponível para estabelecer parcerias e protocolos com entidades oficiais e empresariais. O objetivo desta nova entidade, virada para as pequenas e médias empresas, será promover os produtos portugueses no mercado chinês, nomeadamente nos setores agroalimentar e do turismo, captando investimento oriental para o nosso país e aumentando as visitas e exportações.