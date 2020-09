Câmara de V.Conde salienta ‘controlo significativo’ de novos casos

A Câmara de Vila do Conde considera que “os esforços das diferentes entidades competentes e da população em geral para quebrar as cadeias de transmissão da Covid-19 no concelho estão a resultar num controlo significativo de novos portadores da doença, segundo os últimos dados fornecidos pela Direção Geral de Saúde (DGS)”. Neste sentido, a autarquia “solicita a todos os vilacondenses que a partir do presente mês, com o regresso ao trabalho e a abertura das escolas, que com a máxima responsabilidade e civismo, continuem a cumprir a sua parte”, recordando que “todos, individual e coletivamente, somos essenciais para controlar esta pandemia, pois só executando escrupulosamente as diretivas emanadas pela DGS conseguiremos vencer este momento adverso que afeta todo o mundo”. O município liderado por Elisa Ferraz sublinha ainda “o profícuo e articulado trabalho que tem sido desenvolvido pelos agentes da área da saúde, proteção civil e segurança, e no terreno, com a total disponibilidade, a Câmara Municipal e as Juntas/Uniões de Freguesia, desde que surgiram os primeiros casos em Vila do Conde e no país, prestando apoios diversos não só a instituições, mas também a nível individual, tendo como finalidade a contenção do contágio”.