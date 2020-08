Câmara de V.Conde está a contratar pessoal

No Diário da República desta terça-feira é publicado um anúncio da Câmara Municipal de Vila do Conde dando conta que a autarquia que está interessada em contratar, por tempo indeterminado, 37 cantoneiros de limpeza e três operários de arqueologia. Os interessados têm 10 dias para concorrerem sendo que, de acordo com os termos utilizados (os mesmos dos descritos no mapa de pessoal da autarquia), os cantoneiros têm de “proceder à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem, das vias públicas, limpeza de chafariz, remoção de lixeiras e extirpação de ervas e assegurar a limpeza e fiscalização nas zonas de paisagem protegida”. Já os operários de arqueologia devem “auxiliar em trabalhos de prospeção, de levantamento topográfico e de escavação arqueológica e de conservação e restauro, utilizando para o efeito o equipamento adequado; operar com máquinas necessárias para a manutenção das estações arqueológicas, nomeadamente corta-relvas, motosserras e outros, zelando pela sua conservação”. É exigida a escolaridade obrigatória que vigorava no tempo de estudo dos candidatos.