Câmara de V.Conde disponibiliza ajuda a quem trabalhava na Azincon

No seguimento da insolvência da Azincon e do despedimento de cerca de 150 pessoas, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde recebeu um grupo de trabalhadoras da empresa têxtil e a representante do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Vestuário. Acompanhada pelo vereador com o pelouro do Emprego, Pedro Gomes, e por Melo Ferreira, em representação da Diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, Elisa Ferraz manifestou solidariedade, garantindo que, em conjunto, “serão dados os passos necessários de forma a agilizar os procedimentos e os meios para que a situação destas trabalhadoras se resolva com a maior celeridade possível”. Neste sentido, será criada uma linha especial de atendimento através da qual as trabalhadoras poderão tratar de várias questões, como o pedido do subsídio de desemprego. A autarquia disponibilizou ainda um espaço para que os técnicos do IEFP possam atender, de forma faseada e em segurança, as funcionárias da empresa que, no decorrer da reunião, manifestaram preocupação pelas dificuldades que irão viver e, em alguns casos, já estão a ser sentidas. A Câmara de Vila do Conde sublinhou ainda a existência de meios para ajudar as famílias que se encontrem em situação de emergência social: um é o Programa “Estamos Aqui”, criado no atual contexto da pandemia da Covid-19, que constituirá uma possível ajuda de âmbito social; outro é o Espaço Vila do Conde 2020, um serviço municipal onde poderão obter apoio na procura de emprego. A edilidade garantiu que a situação destes trabalhadores, na grande maioria mulheres, será acompanhada com a atenção necessária para minimizar os impactos do grave problema nas famílias.