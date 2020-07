Câmara anuncia regresso de 75% dos autocarros

Também em Vila do Conde começou esta terça-feira “a ser reposta 75% da atividade dos transportes públicos no concelho, garantindo o direito à mobilidade de todos os vilacondenses, suprimida desde que foi decretado o Estado de Emergência”, anunciou a autarquia. Perante uma situação considerada “fortemente penalizadora para a população”, a autarca Elisa Ferraz revela que “reivindicou por vários meios uma solução para este problema, que é da responsabilidade da Autoridade Metropolitana dos Transportes, única entidade com competência para impor a resolução deste grave problema dos transportes públicos”. Recorde-se que esta situação tinha levado o Município de Vila do Conde a assumir “a responsabilidade do transporte escolar, desde 18 de maio, para os alunos que frequentavam os 11º e 12º anos e os 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário, o que implicou um oneroso encargo para o erário municipal”. A edilidade avança que, neste plano de retoma de 75% dos transportes públicos, “está garantido que a Litoral Norte e a Auto-Viação do Minho comecem a operar neste dia 7 e que também a Ovnitur e a Minho Bus começarão a laborar durante esta semana, enquanto as negociações com a empresa Arriva ainda decorrem”. A Câmara Municipal informou ainda que os horários devem ser consultados nas respetivas empresas.