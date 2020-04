Caixas solidárias multiplicam-se pela cidade

A ‘Caixa Solidária’ já chegou à Póvoa de Varzim. A iniciativa popular consiste na colocação de uma caixa solidária na rua, na qual as pessoas podem doar alimentos para que quem deles precisa os possa retirar. “Leve o que precisar, deixe o que puder” é o lema desta campanha mundial criada com o intuito de ajudar quem esteja em maiores dificuldades devido à crise provocada pela Covid-19. A caixa comunitária pode conter produtos alimentares ou de higiene. Na Póvoa de Varzim existiam, até bem recentemente, três caixas espalhadas por moradores de diferentes zonas da cidade. Uma está na rua Afonseca Lapa, perto da sede do Regufe, outra junto ao Varzim Quiosque, ao lado do Hospital da Luz e a terceira na rua Bonitos de Amorim, junto à Unitex. Com o passar dos dias é natural que mais caixas possam surgir em novas localizações.