Bruno Alves está de férias na Póvoa

Bruno Alves está de volta à Póvoa, depois de mais uma época bem sucedida em Itália. O jogador poveiro, que despontou para o futebol nas camadas jovens do Varzim, destacou-se como titular na equipa do Parma e está agora a gozar um período de férias antes do regresso para cumprir o último ano de contrato. Apesar de já ter 38 anos, o central continua a manter-se em grande forma a cada época que passa e nem em tempo de descanso consegue estar parado. Exemplo disso foi o intenso exercício que fez durante o fim de semana em Laundos, com cinco subidas pelas escadarias do Monte de São Félix. Bruno Alves fez questão de registar em fotografia no Instagram o momento em que concluiu atividade que contemplou a ascensão de 1500 degraus aproximadamente.