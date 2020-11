Brigada de Prevenção Criminal recuperou material furtado

Elementos da Brigada de Prevenção Criminal da 8.ª Esquadra de Investigação Criminal (Caxinas) recuperaram dois equipamentos que tinham sido furtados na passada semana. A operação decorreu na madrugada do último sábado no âmbito da estratégia de intervenção organizada e sistemática na repressão da criminalidade contra o Património nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim repressão criminal a ilícitos contra o património. Os agentes da PSP recuperaram o gerador que havia sido retirado no passado dia 26 de Outubro do interior de uma roulotte estacionada na via pública em Vila do Conde, bem como do LCD que tinha sido levado no passado dia 28 da Segurança Social de Vila do Conde. Desta intervenção policial resultou a identificação de dois indivíduos.