Bombeiros poveiros ajudam em Vila Real e em Vila do Conde

Além do trabalho habitual no concelho, os Bombeiros da Póvoa continuam a responder às chamadas para ajudar em municípios vizinhos ou da região. A corporação local deu conta que ontem à noite foi ativada para auxiliar nos fogos que assolam Vila Real. Um veículo florestal de combate a incêndios saiu do quartel com 5 elementos para integrar o grupo de reforço do Porto. Antes, a meio da tarde, também o veículo com auto-escada esteve em Vila do Conde a apoiar no combate às chamas no sótão de um edifício antigo, no centro da cidade, tendo esse meio sido decisivo para o acesso ao local e consequente sucesso do ataque ao fogo que não causou vítimas mas assustou a população da zona envolvente à rua 25 de Abril, que esteve cortada ao trânsito.