Beata Alexandrina nasceu há 116 anos em Balasar

Hoje, 30 de Março de 2020, passam 116 anos do nascimento da beata Alexandrina Maria da Costa, popularmente denominada “Santinha de Balasar”. A página oficial do Santuário da Internet dá conta que, apesar das medidas de contenção por causa da COVID 19, às seis e meia desta tarde será transmitida uma Eucaristia em honra da beata, através de plataformas: o Facebook, Youtube e o site do santuário. No dia em que a Irmã Alexandrina nasceu era, como a própria descreveu, “uma quarta-feira de trevas” tendo sido batizada a 2 de abril, então um sábado de Aleluia. Os seus padrinhos foram um tio, Joaquim da Costa, e uma senhora de Gondifelos – Famalicão – de nome Alexandrina.