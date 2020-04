Bandeira da Póvoa já pontifica no Parque da Cidade

Já está hasteada no Parque da Cidade a bandeira da Póvoa de Varzim. Como é tradição nesta altura do ano, o símbolo foi recolocado no mastro com cerca de 30 metros de altura, sendo bem visível para quem entra e sai da cidade de automóvel. A bandeira com dez metros de largura deverá permanecer no local até ao final do verão.