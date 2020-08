Bairro dos pescadores vai ser reabilitado

A abertura de um concurso público para a execução do projeto de requalificação do Bairro dos Pescadores foi aprovada pelo Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. A empreitada, cujo valor base é de 960 mil euros, procederá à substituição dos pavimentos e infraestruturas existentes, nomeadamente águas residuais domésticas e pluviais, abastecimento de água, redes elétricas e iluminação pública. Na última reunião foi aprovado também o acordo de cedência de terrenos que viabilizará a construção do arruamento que prolongará a Rua da Moita, bem como o arranjo urbanístico na zona envolvente na zona da Igreja Matriz. Ainda houve luz verde para avançar a elaboração do Plano de Pormenor da Expansão da Zona Industrial de Laundos.