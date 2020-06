Averomar FC com prenda anunciada na tomada de posse dos órgãos sociais

Nuno Paranhos tomou posse como presidente do Averomar Futebol Clube e ficou a saber que em 2021 deverá começar a construção do complexo desportivo da freguesia no lugar da Boucinha. Será um equipamento que albergará um campo de futebol de 11, outro de 7, balneários, a futura sede da coletividade e zona de estacionamento, tendo um custo estimado de 2.5 milhões de euros, que incluem a aquisição de terrenos que está em fase de conclusão. O projeto final estará pronto daqui a uns meses e a abertura do concurso público deve suceder no final deste ano, anunciou o autarca Aires Pereira, que admite que no futuro poderá ser pensada a construção de um pavilhão adicional numa área adjacente.

Numa cerimónia que contou com o vereador com o pelouro de desporto Luís Diamantino e com o autarca de Aver-o-Mar, Carlos Maçães, o recém-eleito Nuno Paranhos reafirmou aos associados que entre os principais objetivos do mandato estão melhorar o as condições no futebol, criar a secção de automobilismo e fortalecer a modalidade de BTT.