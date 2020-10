Avenida dos Banhos vai continuar sem carros aos domingos

Vai manter-se durante o resto do ano, mas agora só aos domingos, a decisão de interdição do trânsito e do estacionamento de veículos na Avenida dos Banhos. A medida foi aprovada antes do verão e implementada durante toda a época balnear aos fins de semana. No entanto, por considerar que a decisão tomada foi “extremamente positiva” para a preservação da saúde pública e do ambiente, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim informou, através do Despacho da Presidência, que determinou o prolongamento da proibição de circulação rodoviária de veículos automóveis na Avenida dos Banhos, aos domingos, entre as sete da manhã e as sete da tarde. Sendo assim, neste dia 4, primeiro domingo de outubro, a artéria volta a ficar reservada para peões e ciclistas.