Avenida dos Banhos fica sem música da Rádio Onda Viva

Já deve ter dado conta que não está a ser emitido o som tradicional que a Onda Viva fornecia na Avenida dos Banhos. Era um hábito bem antigo, de há cerca de 17 anos, com o qual a Rádio animava aquela zona balnear para escuta e animação dos poveiros e veraneantes. Provavelmente alguns romances até terão começado ao som da nossa música! Nos últimos dias chegaram até nós questões sobre este silêncio e a administração aproveita para esclarecer que a cabine de som está este ano silenciada, não por vontade da Rádio, mas pelo facto da Câmara Municipal ter decidido, ainda no verão de 2018, denunciar o contrato de exploração que vigorava desde 1 de julho de 2003, ordenando inclusive a retirada do equipamento em 2019. Tal não aconteceu então, mas já este ano a edilidade exigiu que tal fosse concretizado e solicitou as chaves do espaço, que entretanto foram entregues. A autarquia alicerçou a decisão nos termos do contrato, mas na comunicação não invocou um motivo acrescido para acabar com este serviço público. A administração da Onda Viva lamenta que a entidade municipal “opte por retirar à rádio uma fonte de receita que torna a sobrevivência de quem cá trabalha mais preocupante, mesmo que não estivéssemos em pandemia”, tendo solicitado mais esclarecimentos à Câmara, vincando o mau momento económico em que tal se verifica. O pedido de audiência ainda não foi concedido, mas a sensação da administração é de que “também naturalmente já não valerá pena pois o Verão vai já quase a meio”. Para a história ficarão todos estes anos de serviço público que terminam abruptamente …