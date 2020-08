Avançam novos passeios e estacionamento

Estão em curso as obras de construção de passeios e lugares de estacionamento na Rua D. Maria Paes Ribeiro. Trata-se de uma zona próxima ao estádio do Rio Ave, onde habitualmente estacionam diversos veículos pesados de mercadorias, que passará a ter melhores condições para quem ali circula. A Câmara de Vila do Conde adjudicou a intervenção por cerca 150 mil euros e o prazo de execução é de sete meses.