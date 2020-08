Avança pavilhão da Escola Eça de Queirós

A adjudicação da construção do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Eça de Queirós já foi aprovada pelo executivo poveiro. O investimento ascende a quase 1,5 milhões de euros e foi um dos assuntos da área da educação tratado na última reunião. Também foi dado o aval para a abertura de consulta prévia para o fornecimento de refeições escolares para o novo ano letivo por 390 mil euros. Serão ainda estabelecidos protocolos de colaboração com os Agrupamentos de Escolas Cego do Maio, Dr. Flávio Gonçalves, Aver-o-Mar e Rates para o desenvolvimento do Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1ºCiclo do Ensino Básico. No seguimento, foi aprovada a abertura do processo de seleção de 8 técnicos de Inglês e 17 técnicos de Atividade Física e Desportiva para as AEC.