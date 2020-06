Avança expansão da rede de abastecimento de água

A Câmara de Vila do Conde aprovou, em reunião do executivo municipal, a expansão da rede de abastecimento de água a todo o concelho. Foi, finamente, aprovada a abertura de concurso público para a instalação de duas ETAR´s, no valor de 430 mil euros, que irão servir as freguesias de Outeiro Maior, Bagunte, Ferreiró e Parada. Segundo a autarquia liderada por Elisa Ferraz, que conseguiu que a medida fosse aprovada por unanimidade, este importante investimento vai de encontro ao que tinha proposto nas últimas eleições.