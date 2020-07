Autocarros já circulam com frequência na Póvoa

Tal como tinha sido anunciado pelo autarca Aires Pereira no início desta semana, já foram retomadas as linhas de transporte público em todo o concelho. As quatro empresas que operam na Póvoa de Varzim – Arriva, Transdev, Litoral Norte e Auto Viação do Minho – contam com viaturas a circular e os horários podem ser consultados online nas respetivas páginas. Para mais informações é recomendável que os utentes contactem os operadores.