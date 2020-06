Autocarros da Câmara vandalizados mas alunos foram na mesma à escola

Os dois autocarros da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim foram encontrados vandalizados após os dois feriados nacionais. Os veículos encontram-se na Central de Camionagem e apareceram com os pneus furados. Ambos estão, por estes dias, ao serviço dos estudantes dos 11º e 12º anos que habitam nas freguesias e estudam nas duas secundárias do concelho. Devido a este contratempo, a autarquia foi forçada a contratar com urgência uma empresa que assegurou a deslocação dos alunos para as respetivas escolas, não tendo os jovens sofrido qualquer contratempo na chegada aos estabelecimentos de ensino, segundo a autarquia revelou em comunicado. A mesma fonte garantiu que na próxima semana o transporte escolar será retomado pelos autocarros do município. A PSP tomou conta da investigação.