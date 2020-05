Autarquia reabre cemitérios municipais mas impõe regras

A Câmara Municipal de Vila do Conde procedeu a uma atualização das medidas preventivas perante a Declaração da Situação de Calamidade Nacional que agora se vive. No processo gradual de levantamento das medidas de confinamento, foi anunciada a reabertura de alguns serviços, equipamentos e instalações, salvaguardando que esse regresso à normalidade seja seguro e não provoque um retrocesso na contenção da transmissão do vírus e da expansão da doença.

Desde esta terça-feira, dia 5, reabriram os Cemitérios de Vila do Conde e das Caxinas, retomando o horário de funcionamento de segunda a sábado (das 8h30 às 17h) e domingo (das 8h30 às 12h00). A autarquia avisa que não estarão disponíveis vassouras e baldes para utilização coletiva, que a realização de funerais é limitada à presença de familiares, que o acesso é condicionado ao cumprimento do distanciamento físico e recomenda a utilização de máscaras ou viseiras.

Também os Mercados de Vila do Conde e das Caxinas retomam o horário de funcionamento, de segunda a sábado, das 7h às 19h, com acesso condicionado ao cumprimento do distanciamento físico e sendo obrigatória a utilização de máscaras ou viseiras. Finalmente, atendimento telefónico da Câmara Municipal (252 248 400) também retoma o horário das 9h às 17h.

O município liderado por Elisa Ferraz agradece ainda “a todos os vilacondenses o compromisso que têm demonstrado pelo bem-estar de todos e de cada um”, deixando ainda “uma palavra de apreço a todos aqueles que estão na linha da frente: Profissionais de Saúde, Bombeiros, Cruz Vermelha, as Forças de Segurança, IPSS’s e Conferências Vicentinas concelhias, colaboradores municipais, bem como todos aqueles que, voluntariamente, se disponibilizaram para apoiar nesta emergência”. Os agradecimentos vão também para as empresas e particulares que colaboraram para a construção do Programa “Estamos Aqui”, criado pela Câmara Municipal de Vila do Conde, para apoiar mais famílias e instituições. Às Juntas de Freguesia é manifestado um reconhecimento profundo por colaborem no desenvolvimento no concelho de uma resposta de proximidade.

A partir do dia 11 de maio, reabertura:

Atendimento ao Público nos diversos balcões dos Serviços Municipais;

Canil Municipal para realização de adoções e vacinação, mediante agendamento prévio;

Biblioteca José Régio e Arquivo Municipal;

Continuam encerrados/suspensos os seguintes equipamentos/atividades:

– Feiras Semanais que se realizam no Concelho

– Mercado Rural

– Feira das Velharias

– Programa Desporto Sénior

– Equipamentos Fitness da Marginal

– Abrigos dos Pescadores

– Albergue Santa Clara

– Parque de Jogos, Parque do Castelo e Parque da Cidade

– Pavilhões Desportivos, Piscinas Municipais e Casa da Juventude de Guilhabreu

– Edifícios Culturais (Teatro, Auditório, Centro de Memória, Centro Municipal de Juventude e Museus)

– Parques Desportivos Sintéticos Municipais

– Loja Interativa Turismo e Posto de Turismo

– Esplanadas

– WC’s públicos – mantêm-se em funcionamento apenas os da Praça São João e do Mercado Municipal de Vila do Conde.