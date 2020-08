Autarquia lança apelo e lembra lei

A Câmara de Vila do Conde voltou a apelar à população para os cuidados a ter em tempo de pandemia, sobretudo numa altura em que se sabe que os casos ativos ultrapassam a centena no concelho e que estão a subir a cada semana que passa. A autarquia frisa que “a Covid-19 continua fortemente ativa” e “alerta para a obrigatoriedade do cumprimento rigoroso das normas de segurança”, recordando que o “não cumprimento é punível por lei”. A presidente Elisa Ferraz prometeu para a manhã desta quarta-feira, em conferência de imprensa, fazer um ponto de situação relativamente ao surto no município.