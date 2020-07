Autarca lamenta não saber número de casos ativos

Aires Pereira lamenta que lhe tenham deixado de fornecer o número de casos ativos de Covid-19 no concelho. O autarca da Póvoa de Varzim chegou a ter acesso a essa informação durante algumas semanas no final de maio e até meados de junho, mas deixou de a receber há cerca de um mês. O edil considera errada essa falta de informação por parte das autoridades e salienta que gostava de a poder dar à população. Recorde-se que Aires Pereira tem criticado a Direção-Geral da Saúde por fornecer dados concelhios que apenas apontam os casos acumulados desde o início da pandemia e não os recuperados ou os ativos. No caso do concelho poveiro, de acordo com a atualização semanal feita na passada segunda-feira, já foram registados 190 casos, enquanto no município vizinho de Vila do Conde esse valor é bem mais elevado, sendo 370 os infetados com o novo coronavírus.