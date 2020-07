Autarca do PSD e vereador do PS tranquilizam população

O recente pequeno foco de contágios de Covid-19 em Aver-o-Mar está controlado, segundo foi assegurado no final da última reunião do executivo da Póvoa de Varzim. O vereador socialista Miguel Fernandes, que é também coordenador da USF daquela vila poveira, revela que as quatro crianças que foram infetadas na creche estão bem e que os testes que foram sendo feitos a outras pessoas deram todos negativo. O médico reconhece que existiu algum alarmismo depois do surto originado numa conserveira nas Caxinas e que se alastrou por familiares de funcionárias, mas tranquiliza a população em relação ao controlo diário que está a ser feito. O presidente Aires Pereira confirma ter conhecimento apenas destes casos novos no concelho e volta a sublinhar que as autoridades de saúde nacionais deverão rapidamente corrigir a comunicação dos dados, dando relevo apenas aos casos ativos e não aos acumulados, que estão já em grande maioria recuperados.