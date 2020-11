Autarca alerta: “há vilacondenses que continuam a morrer”

Elisa Ferraz lançou esta sexta-feira um apelo aos vilacondenses e aos residentes no concelho. A presidente da Câmara gravou um vídeo para os meios digitais da autarquia a pedir a todos ajuda no combate à pandemia da Covid-19.

“Este é um momento de profundo desassossego e de preocupação com os casos de infeção que continuam a subir. Há quem de entre nós pareça ignorar estes dados concretos, mas é certo que há vilacondenses que continuam a morrer e há infetados que continuam a ocupar as camas dos hospitais. Continuamos com as mesmas atitudes penalizantes que conduzem a essas situações. O meu grito de alerta, o meu pedido veemente é este: controlemos as nossas atitudes, pensando que cada gesto nosso pode contaminar diretamente aqueles que nos são mais queridos. Por favor, unam-se nesta determinação de vencer esta doença, de vencer este problema gravíssimo. Um abraço caloroso aos que estão na frente desta luta e também os meus sentimentos a quem perdeu familiares. Por favor, unam-se neste enorme esforço e neste pedido encarecido da presidente da Câmara. Travemos a proliferação do vírus. Conto Convosco. Contem connosco. Nós estamos aqui”.