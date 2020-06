Atlético volta a abrir Parque Desportivo de Mourões

O Atlético da Póvoa decidiu reabrir esta segunda-feira as instalações que gere no Parque Desportivo de Mourões. Após cerca de três meses de paralisação, o equipamento começa a receber os atletas para o reinício dos treinos. Os responsáveis da coletividade, que tem no atletismo o principal destaque, lançaram o convite para que os jovens que queiram experimentar a modalidade também apareçam, sempre ao final da tarde (18h), no local que também alberga a sede do clube. Esta retoma da atividade será feita, segundo foi assegurado, com o respeito pelas recomendações da Direção Geral da Saúde.