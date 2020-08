Atlético liderou armada poveira nos nacionais de atletismo

A Póvoa de Varzim foi o concelho da Associação de Atletismo do Porto mais representado nas finais do Campeonato Nacional de Clubes de Pista ao Ar Livre. Em Guimarães, o destaque merece ser dado ao Atlético Clube da Póvoa de Varzim, que competiu em ambos os géneros no segundo escalão. A equipa masculina logrou o feito de se sagrar vice-campeã nacional da II Divisão, pelo segundo ano consecutivo, desta feita a escasso meio ponto do vencedor, sendo que o título fugiu para um adversário que competiu noutra pista e sem a possibilidade de confronto direto. A formação feminina do Atlético alcançou a sexta posição. Na terceira divisão alinharam os homens do Centro Desportivo e Cultural de Navais (foram sextos classificados) e as mulheres do Clube Desportivo da Póvoa (sexto lugar).