Atlético da Póvoa festeja oitavo aniversário

Esta sexta-feira assinala-se o oitavo aniversário da fundação do Atlético da Póvoa. Um aniversário mais triste devido às restrições impostas pela Covid-19 mas os responsáveis do clube realçam que “não se fecha um ciclo, mas sim um “circuito”. São 8 anos de um clube com ambição, com vontade, com objetivos traçados e com coragem para continuar”, manifestando esperança “que a pandemia tenha servido para um Renascimento. Com as mesmas pessoas de bem e que se querem bem”. O Atlético faz questão de frisar que quer e sonha com mais, tendo a equipa diretiva deixado um desejo: “Que continuemos a encontrar neste grupo as forças e a motivação para caminhar neste trajeto e ir passando o nosso espírito às novas gerações, e que sejam muitas!” O texto termina com o slogan: “É Bom vencer aqui!”