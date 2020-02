Associação Empresarial da Póvoa de Varzim reuniu com Governo

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim esteve representada em dois eventos que decorreram ontem à tarde na Exponor, em Matosinhos. O líder dos empresários poveiros, José Gomes Alves, começou por participar numa Reunião do Conselho Superior Associativo da Associação Empresarial de Portugal, liderada por Luís Miguel Ribeiro. Nesta participaram o Ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o Secretário de Estado do Planeamento, José Mendes. Esta iniciativa contou ainda com a presença do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. De seguida, o presidente da AEPV e o quarteto de governantes estiveram presentes, entre outros responsáveis de associações empresariais, na Cerimónia “Mais Investimento Empresarial” de Lançamento dos Avisos Compete 2020 e PO Regionais. Em discussão estiveram assuntos ligados à inovação, produtividade, formação, financiamento, qualificação, incentivos e fiscalidade.