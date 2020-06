Assaltante apanhado em flagrante no interior de casa e entregue à PSP

A PSP deteve esta madrugada (01h20) um homem suspeito de furto no interior de uma residência localizada na rua Conde Dom Mendo, em Vila do Conde. O detido tem 49 anos, está desempregado e reside no Porto. Agentes do efetivo da Esquadra de Vila do Conde, de serviço de patrulhamento automóvel, deslocaram-se ao local, onde o proprietário da casa entregou o assaltante sob detenção. O dono da habitação tinha acabado de intercetar o ladrão na posse de uma pulseira em ouro e diversas moedas e notas de coleção, entre outros artigos que se preparava para levar após ter entrado no edifício através do arrombamento de uma janela. A denúncia foi depois formalizada no departamento policial e larápio vai, agora, ser presente junto das Autoridades Judiciárias.